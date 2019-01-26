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На админгранице с Крымом не пропускают авто: технический сбой баз данных

Суббота, 26 января 2019, 18:37
На админгранице с Крымом не пропускают авто: технический сбой баз данных

На админгранице с оккупированным Крымом приостановлен пропуск транспортных средств на материковую часть Украины и обратно в связи с техническим сбоем в базе данных Государственной фискальной службы Украины.

Об этом 26 января сообщили в пресс-службе ГФС. 

По данным фискалов, сбой в работе узлов телекоммуникационной сети ГФС произошел на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" Таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе.

В фискальной службе сообщили, что ожидаемое время восстановления работы КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" - 23:00 26 января.

"Желающие осуществить пересечение админграницы между Херсонской областью и АР Крым могут сделать это на КПВВ "Чонгар", который функционирует в штатном режиме", - отметили в ГФС. 

Вместе с тем, по сообщению представительства президента в АР Крым, пропуск пешеходов на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" осуществляется в установленном порядке без ограничений.

"По информации таможенников, ограничения в пропуске транспортных средств могут продолжаться до 28 января. КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме как для пешеходов, так и для транспортных средств", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: КрымФискальная службатаможня
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