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В Одессе на акции зоозащитников произошло столкновение с полицией, есть задержанные

Суббота, 26 января 2019, 21:49

В Одессе на акции протеста зоозащитников против использования животных в цирке произошли столкновения с полицией, в результате инцидента были задержаны четыре человека.  

Как сообщает "Думская", акция прошла возле здания цирка. 

"Сначала активисты выстроились у входа в цирк с транспарантами и пытались донести до посетителей, пришедших на представление "Кругосветное путешествие", недопустимость использования животных. В какой-то момент в толпе произошла потасовка, в результате которой задержали несколько человек", - отмечает СМИ.

На стороне зоозащитников выступал "Уличный фронт", среди задержанных - двое его активистов и лидер Демьян Ганул, еще один задержанный - представитель "Национального корпуса". 

"Протестующие утверждают, что конфликт специально спровоцировал один из правоохранителей. Полицейские в свою очередь говорят, что задержанные нарушали общественный порядок", - пишет "Думская". 

По данным издания, двоих задержанных посадили в полицейскую машину и увезли.

"Автомобиль с еще двумя активистами оставшиеся участники акции блокировали в течение 20 минут. В итоге их оттеснили прибывшие на место бойцы спецбатальона полиции, после чего второй полицейской машине удалось уехать" - пишет СМИ.  

 
 
 
все фото - "Думская"

В свою очередь в отделе коммуникации полиции Одесской облзаявили, что в результате инцидента были задержаны только трое участников акции. 

Советник начальника ГУ НП Руслан Форостяк заявил,  что конфликт "едва не перерос в штурм отделения полиции, куда доставили активистов". 

"Законное требование не нарушать порядок митингующие, которые заблокировали вход в помещение цирка, проигнорировали, спровоцировав потасовку с полицейскими", - заявили правоохранители. 

"Для дачи объяснений и установления обстоятельств происшествия в территориальное отделение полиции доставлены трое участников акции. ... Все трое будут привлечены к админответственности по ст.173 КоАП (мелкое хулиганство). В отношении двоих из них будут составлены протоколы по ст.185 КоАП (злостное неповиновение требованию полицейского...)", - сообщили в полиции. 

По данным ГУ НП, в отношении еще одного участника событий "составлены админпротоколы по ст.173 и 185 КУоАП", все четверо опрошены и освобождены. 

Украинская правда
Темы: Одессаакцииполиция
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