В Одессе на акции зоозащитников произошло столкновение с полицией, есть задержанные

В Одессе на акции протеста зоозащитников против использования животных в цирке произошли столкновения с полицией, в результате инцидента были задержаны четыре человека.

Как сообщает "Думская", акция прошла возле здания цирка.

"Сначала активисты выстроились у входа в цирк с транспарантами и пытались донести до посетителей, пришедших на представление "Кругосветное путешествие", недопустимость использования животных. В какой-то момент в толпе произошла потасовка, в результате которой задержали несколько человек", - отмечает СМИ.

На стороне зоозащитников выступал "Уличный фронт", среди задержанных - двое его активистов и лидер Демьян Ганул, еще один задержанный - представитель "Национального корпуса".

"Протестующие утверждают, что конфликт специально спровоцировал один из правоохранителей. Полицейские в свою очередь говорят, что задержанные нарушали общественный порядок", - пишет "Думская".

По данным издания, двоих задержанных посадили в полицейскую машину и увезли.

"Автомобиль с еще двумя активистами оставшиеся участники акции блокировали в течение 20 минут. В итоге их оттеснили прибывшие на место бойцы спецбатальона полиции, после чего второй полицейской машине удалось уехать" - пишет СМИ.

все фото - "Думская"

В свою очередь в отделе коммуникации полиции Одесской обл. заявили, что в результате инцидента были задержаны только трое участников акции.

Советник начальника ГУ НП Руслан Форостяк заявил, что конфликт "едва не перерос в штурм отделения полиции, куда доставили активистов".

"Законное требование не нарушать порядок митингующие, которые заблокировали вход в помещение цирка, проигнорировали, спровоцировав потасовку с полицейскими", - заявили правоохранители.

"Для дачи объяснений и установления обстоятельств происшествия в территориальное отделение полиции доставлены трое участников акции. ... Все трое будут привлечены к админответственности по ст.173 КоАП (мелкое хулиганство). В отношении двоих из них будут составлены протоколы по ст.185 КоАП (злостное неповиновение требованию полицейского...)", - сообщили в полиции.

По данным ГУ НП, в отношении еще одного участника событий "составлены админпротоколы по ст.173 и 185 КУоАП", все четверо опрошены и освобождены.