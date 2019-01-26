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Департамент безопасности УЗ возглавил сотрудник СБУ, подозреваемый во взяточничестве - СМИ

Суббота, 26 января 2019, 22:34

Обновленный Департамент экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" возглавил экс-сотрудник СБУ Олег Назарук, которого ранее подозревали в вымогательстве и получении взятки.

Об этом пишет "Железная дорога без коррупции".

Подразделение, обновленное УЗ, ранее занималось вопросами экономической безопасности и существовало в структуре Департамента безопасности. Теперь  подразделение "УЗ" должно противодействовать коррупции и хищениям. По информации "ЖДБК", обновленный департамент УЗ возглавил Олег Назарук.

В августе 2018-го Назарук был назначен замдиректора Департамента безопасности УЗ, до этого работал в управлениях СБУ в Ровенской и Житомирской областях.

При избрании руководителя Департамента публичного конкурсного отбора претендентов "Укрзализныця" не проводила: решение о назначении директоров департаментов принимается правлением компании.

В период с 2016 до августа 2018 г. в реестре е-деклараций декларации Назарука отсутствуют.

Декларация Назарука как кандидата на должность директора Департамента экономической и информационной безопасности УЗ была обнародована 13 января 2019 г.

Согласно документу, в собственности и совместной собственности семьи Назаруков есть дом на 182 кв. м, четыре участка на 10,3 тыс. кв. м и производственные помещения общей площадью 1,2 тыс. кв м. Также в праве пользования семьи - два дома общей площадью 292 кв. м, квартира на 34 "квадрата" и три земельных участка на 3,1 тыс. кв. м.

Назарук владеет элитным Mercedes-Benz Е250 2015 выпуска, который стоит около 1 миллиона грн. Жене - Ирине Юхименко-Назарук - принадлежит BMW Х4 2015 года, стоимость авто - около 1,1 млн. грн.

Совокупный семейный доход Назаруков за 2018 г. составляет 1,15 млн. грн, из них 91 тыс. грн. Назарук получил в управлении СБУ в Житомирской области, а 376 тыс грн. - в "Укрзализныци".

По данным СМИ, в декабре 2015 года в отношении Назарука было открыто уголовное производство по факту вымогательства и получения взятки.

"Его обвиняли в организации поборов в сумме около $75 тыс. в день от "янтарного бизнеса". Однако вскоре подозрение было отменено через суд", - отмечает издание.

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Темы: УкрзализныцяСБУвзяткакоррупция
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