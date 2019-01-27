Раскололся пополам: появилось видео крушения российского бомбардировщика

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Воскресенье, 27 января 2019, 01:35

Российский бомбардировщик Ту-22М3 при посадке на аэродром в Мурманской области раскололся на две части.

Об этом свидетельствует видеозапись, снятая очевидцами.

Напоминаем:

  • 22 января при посадке на военный аэродром в Мурманской области России потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3.
  • Погибли три члена экипажа, еще один в тяжелом состоянии был направлен на лечение в Москву.
  • В Минобороны РФ заявили, что причиной крушения бомбардировщика стало попадание в "снежный заряд" во время посадки.

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Темы: Росcия катастрофы


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