Раскололся пополам: появилось видео крушения российского бомбардировщика
Воскресенье, 27 января 2019, 00:35
Российский бомбардировщик Ту-22М3 при посадке на аэродром в Мурманской области раскололся на две части.
Об этом свидетельствует видеозапись, снятая очевидцами.
Напоминаем:
- 22 января при посадке на военный аэродром в Мурманской области России потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3.
- Погибли три члена экипажа, еще один в тяжелом состоянии был направлен на лечение в Москву.
- В Минобороны РФ заявили, что причиной крушения бомбардировщика стало попадание в "снежный заряд" во время посадки.