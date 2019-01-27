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Неделя в Украине начнется с потепления

Воскресенье, 27 января 2019, 08:14

В Украине в понедельник и вторник не ожидается существенных осадков, только 29 января в западных областях небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 29 января с переходом в западных областях в северо-западный, 5-10 м/с.

 

Температура 28 января ночью в северных и центральных областях 11-16°, на остальной территории 5-10° мороза (на Закарпатье и крайнем юге 1-6° мороза), днем ​​в восточных областях и на севере Левобережья 4-9° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 2° тепла, на юге и Закарпатье до 6° тепла.

29 января в восточных областях и на севере Левобережья ночью 7-12°, днем ​​0-5° мороза, на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла, в южных областях ночью около 0°, днем ​​4-9° тепла.

 

В Киевской области 28-29 января без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 2-8 января ночью 11-16° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; 29 января ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Согласно прогнозу, снег и дождь ожидается 30-го и ночью 31 января только в западных и северных областях. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем ​​0-6° тепла; на юге страны ночью 0-6°, днем ​​6-12° тепла.

 
 

В столичном регионе в течение 30 января и ночью 31 января дождь и снег. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​0-5° тепла.

Темы: погода
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