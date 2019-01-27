В Нетишине Хмельницкой снова массовое отравление в детсаду

2065 просмотров
Воскресенье, 27 января 2019, 10:12

В ДОУ "Теремок" г. Нетишин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции.

Как сообщает ГУ Госпотребслужбы в Хмельницкой области, по состоянию на 25 января к врачам обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок" г. Нетишин.

Предварительный диагноз- "пищевая токсикоинфекция?".

"К возникновению вспышки могло бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, а также отдела безопасности пищевых продуктов ГУ Госпотребслужбы в Хмельницкой области осуществляют внеплановую проверку детского сада, выясняют причины и условия, которые могли привести к возникновению и распространению инфекционного заболевания.

По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы. Обстоятельства возникновения вспышки выясняются.

Напомним:

  • В октябре 2018 года в Нетишине Хмельницкой области в результате вспышки острой кишечной инфекции в детском саду № 6 "Радуга" заболели 56 человек, из них 44 - дети. Тогда подозревали сальмонеллез.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Хмельницкий здоровье


powered by lun.ua
По теме
Патрульные остановили маршрутку с пьяным кондуктором за рулем 18 января 2019, 17:14
Еще несколько общин перешли от УПЦ МП к Православной церкви Украины 31 декабря 2018, 00:57
Жителя Хмельницкого разоблачили на вмешательстве в базы данных госучреждений 25 декабря 2018, 13:31
Все новости
Главные новости
В Нетишине Хмельницкой снова массовое отравление в детсаду
Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуаидо президентом
На админгранице с Крымом не пропускают авто: технический сбой баз данных
"Новый Wikileaks" опубликовал 175 ГБ утечек по РФ и Донбассу
Все новости
психология

Почему в семье возникают кризисы и что с этим делать

Опыт

Школа джур: как становятся правдивыми казаками

исследование

Тигры могут вымереть за 10 лет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів