В Нетишине Хмельницкой снова массовое отравление в детсаду
В ДОУ "Теремок" г. Нетишин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции.
Как сообщает ГУ Госпотребслужбы в Хмельницкой области, по состоянию на 25 января к врачам обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок" г. Нетишин.
Предварительный диагноз- "пищевая токсикоинфекция?".
"К возникновению вспышки могло бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, а также отдела безопасности пищевых продуктов ГУ Госпотребслужбы в Хмельницкой области осуществляют внеплановую проверку детского сада, выясняют причины и условия, которые могли привести к возникновению и распространению инфекционного заболевания.
По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы. Обстоятельства возникновения вспышки выясняются.
Напомним:
- В октябре 2018 года в Нетишине Хмельницкой области в результате вспышки острой кишечной инфекции в детском саду № 6 "Радуга" заболели 56 человек, из них 44 - дети. Тогда подозревали сальмонеллез.
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