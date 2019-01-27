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В Нетишине Хмельницкой снова массовое отравление в детсаду

Воскресенье, 27 января 2019, 09:12
В Нетишине Хмельницкой снова массовое отравление в детсаду

В ДОУ "Теремок" г. Нетишин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции.

Как сообщает ГУ Госпотребслужбы в Хмельницкой области, по состоянию на 25 января к врачам обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок" г. Нетишин.

Предварительный диагноз- "пищевая токсикоинфекция?".

"К возникновению вспышки могло бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, а также отдела безопасности пищевых продуктов ГУ Госпотребслужбы в Хмельницкой области осуществляют внеплановую проверку детского сада, выясняют причины и условия, которые могли привести к возникновению и распространению инфекционного заболевания.

По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы. Обстоятельства возникновения вспышки выясняются.

Напомним:

  • В октябре 2018 года в Нетишине Хмельницкой области в результате вспышки острой кишечной инфекции в детском саду № 6 "Радуга" заболели 56 человек, из них 44 - дети. Тогда подозревали сальмонеллез.

Украинская правда

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Темы: Хмельницкийздоровье
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