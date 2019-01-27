В Украине насыпало до 12 см снега, пробок нет – Укравтодор

192 просмотра
Воскресенье, 27 января 2019, 10:41

В областях, где 27 января наблюдались осадки, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано.

Об этом сообщает в воскресенье Укравтодор.

Там сообщили, что по состоянию на 7 часов утра воскресенья осадки в виде снега наблюдались в Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Луганской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Прирост снежного покрова 5-12 см.

В Запорожской, Донецкой областях туман, местами небольшой дождь и туман. На остальной территории без осадков.

"Состояние покрытия на а/д государственного значения в Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях - заснеженное", - говорится в сообщении.

При этом в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях возникла гололедица, в Луганской области - снежный накат.

В "Укравтодоре" напомнили, что 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем ​​в Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидается значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, (I уровень опасности, желтый).

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: дороги погода


powered by lun.ua
По теме
Из-за снега ограничено движение на дорогах в 6 областях 23 января 2019, 13:18
С утра в Одесской области затруднен проезд, в Донецкой области – "накаты" 23 января 2019, 08:49
День Соборности: на мосту Патона "живая" цепь, а в центре Киева перекрыли движение 22 января 2019, 09:32
Все новости
Главные новости
В Нетишине Хмельницкой снова массовое отравление в детсаду
Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуаидо президентом
На админгранице с Крымом не пропускают авто: технический сбой баз данных
"Новый Wikileaks" опубликовал 175 ГБ утечек по РФ и Донбассу
Все новости
исследование

Как пробиотики могут навредить организму

тест

Умеете ли вы правильно лечиться от простуды?

исследование

Тигры могут вымереть за 10 лет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів