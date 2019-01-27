В Украине насыпало до 12 см снега, пробок нет – Укравтодор

В областях, где 27 января наблюдались осадки, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано.

Об этом сообщает в воскресенье Укравтодор.

Там сообщили, что по состоянию на 7 часов утра воскресенья осадки в виде снега наблюдались в Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Луганской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Прирост снежного покрова 5-12 см.

В Запорожской, Донецкой областях туман, местами небольшой дождь и туман. На остальной территории без осадков.

"Состояние покрытия на а/д государственного значения в Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях - заснеженное", - говорится в сообщении.

При этом в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях возникла гололедица, в Луганской области - снежный накат.

В "Укравтодоре" напомнили, что 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем ​​в Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидается значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, (I уровень опасности, желтый).