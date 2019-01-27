В Донецкой области в квартире взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

Трое жителей Украинска Донецкой области пострадали в результате взрыва газового баллона в одной из квартир.

Как сообщает полиция Донецкой области, происшествие случилось в ночь на воскресенье.

В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ее квартире раздался взрыв.

"Предварительно установлено, что причиной, вероятно, стал газовый баллон, который хозяева накануне купили и занесли в дом", - отметили в полиции.

В результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка дома, ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.