Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госслужащего из Рады обвиняют в избиении полицейского

Воскресенье, 27 января 2019, 16:07
Госслужащего из Рады обвиняют в избиении полицейского

Во Львовской области руководитель секретариата Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик нанес телесные повреждения патрульному полицейскому во время остановки авто по требованию правоохранителей.

Об этом сообщила в Facebook журналист, председатель полицейской комиссии в полиции Львовской области Виктория Балицкая.

По ее данным, инцидент произошел 26 января около 22:00 на кольцевой дороге между н.п.Рудно и Рясное (Львовская область), где патрульные остановили автомобиль BMW X5, который двигался без включенных фар ближнего света.

"За рулем была женщина, в салоне находился мужчина. По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из низ кулаком в лицо", - пишет журналист.

По ее данным, госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции Львова.

"Патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. Госслужащий тоже посещал травмпункт с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские. Предполагаю, ушибы получил при задержании. А на водителя таки составили протокол об админнарушении", - добавила Белецкая.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде" факт инцидента.

"Относительно данной ситуации, то действительно произошел конфликт. Патрульный полицейский обратился в медицинское учреждение по факту нанесения ему телесных повреждений. По этому поводу назначено служебное расследование. Детали устанавливаются", - отметил он.

Тракало сообщил, что Шевченковский отдел полиции Львова внес запись в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 УК (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Санкция по ч.2 ст. 345 предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаполицияВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Львовщина
Подполковник снял с военного учета несколько десятков человек – и получил мизерный штраф
Задержан блогер, который называл ВСУ преступниками и препятствовал вручению повесток
В Трускавце горит отель
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
Все новости...
Реклама: