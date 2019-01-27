Во Львовской области руководитель секретариата Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик нанес телесные повреждения патрульному полицейскому во время остановки авто по требованию правоохранителей.

Об этом сообщила в Facebook журналист, председатель полицейской комиссии в полиции Львовской области Виктория Балицкая.

По ее данным, инцидент произошел 26 января около 22:00 на кольцевой дороге между н.п.Рудно и Рясное (Львовская область), где патрульные остановили автомобиль BMW X5, который двигался без включенных фар ближнего света.

"За рулем была женщина, в салоне находился мужчина. По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из низ кулаком в лицо", - пишет журналист.

По ее данным, госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции Львова.

"Патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. Госслужащий тоже посещал травмпункт с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские. Предполагаю, ушибы получил при задержании. А на водителя таки составили протокол об админнарушении", - добавила Белецкая.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде" факт инцидента.

"Относительно данной ситуации, то действительно произошел конфликт. Патрульный полицейский обратился в медицинское учреждение по факту нанесения ему телесных повреждений. По этому поводу назначено служебное расследование. Детали устанавливаются", - отметил он.

Тракало сообщил, что Шевченковский отдел полиции Львова внес запись в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 УК (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Санкция по ч.2 ст. 345 предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.