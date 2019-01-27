В ГБР заявили о задержании пограничника: погорел на взятке

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Воскресенье, 27 января 2019, 18:43

В Полтаве задержали пограничника и его сообщника - бывшего военнослужащего Госпогранслужбы - по подозрению в вымогательстве и получении взятки.

Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, военнослужащий Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ вместе  с сообщником требовали и получили 1250 долларов от гражданина Украины за помощь в легализации статуса иностранных граждан на территории Украины", - отметили в ГБР.

 
фото - пресс-служба ДБР

После получения последней части взятки - 500 долларов - пограничник и его сообщник были задержаны в порядке ст.208 УПК, задержанным готовится сообщение о подозрении, проводятся следственные действия.

Следователями терруправления ГБР в Полтаве проводится расследование уголовного производства по ч.3 ст.368 УК, задержанным грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: взятка ГБР Пограничная служба


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