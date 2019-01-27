В Гааге (Нидерланды) в результате взрыва "неизвестного происхождения" произошло обрушение фасада жилого дома.

Об этом пишет DailyMail.online со ссылкой на местные СМИ.

Обрушение произошло в одном здании на ул.Ян ван дер Хейденштраат. По сообщению СМИ, двух людей извлекли из-под обломков, их доставили в больницу.

По данным "RTL News", под завалами могут находиться люди, о возможном количестве жертв не сообщается.

На месте происшествия находятся несколько машин скорой помощи и вертолет.