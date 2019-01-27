В Гааге из-за взрыва обрушился фасад дома: 9 раненых, под завалами люди
В Гааге (Нидерланды) в результате взрыва "неизвестного происхождения" произошло обрушение фасада жилого дома.
Об этом пишет DailyMail.online со ссылкой на местные СМИ.
По сообщению "Omroep West", в результате взрыва ранены 9 человек, 7 из них были доставлены в медицинские учреждения. Еще один человек до сих пор находятся под завалами, заявили спасатели.
Ранее стало известно, что из-под обломков дома извлекли двух человек, их доставили в больницу.
Обрушение произошло в одном здании на ул.Ян ван дер Хейденштраат. На месте происшествия находятся несколько машин скорой помощи и вертолет.
Журналист OmroepWest Марк Коол отметил, что в настоящее время проводится эвакуация жителей близлежащих домов.
По словам спасательных служб, причиной взрыва могла стать утечка газа.
#JanVanDerHeijdenstraat pic.twitter.com/5mADYq5kXe— Fred Vermeer (@fcvermeer) January 27, 2019