Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Гааге из-за взрыва обрушился фасад дома: 9 раненых, под завалами люди

Воскресенье, 27 января 2019, 18:37
В Гааге из-за взрыва обрушился фасад дома: 9 раненых, под завалами люди

В Гааге (Нидерланды) в результате взрыва "неизвестного происхождения" произошло обрушение фасада жилого дома.

Об этом пишет  DailyMail.online со ссылкой на местные СМИ. 

По сообщению "Omroep West", в результате взрыва ранены 9 человек, 7 из них были доставлены в медицинские учреждения. Еще один человек до сих пор находятся под завалами, заявили спасатели.

Ранее стало известно, что из-под обломков дома извлекли двух человек, их доставили в больницу.

Обрушение произошло в одном здании на ул.Ян ван дер Хейденштраат. На месте происшествия находятся несколько машин скорой помощи и вертолет. 

 
Взрыв и обрушение фасада дома произошло на улице Ян ван дер Хейденштраат в Гааге 

Журналист OmroepWest Марк Коол отметил, что в настоящее время проводится эвакуация жителей близлежащих домов.

По словам спасательных служб, причиной взрыва могла стать утечка газа.

 
 
 
фото из Твиттера Mark Kool

Украинская правда
Темы: Нидерландывзрывжертвычрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Нидерланды
Нидерланды присоединятся к инициативе G7 о "гарантиях безопасности" для Украины
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
Все новости...
Реклама: