В Гааге из-за взрыва обрушился фасад дома, под завалами могут быть люди
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Воскресенье, 27 января 2019, 19:37
В Гааге (Нидерланды) в результате взрыва "неизвестного происхождения" произошло обрушение фасада жилого дома.
Об этом пишет DailyMail.online со ссылкой на местные СМИ.
Обрушение произошло в одном здании на ул.Ян ван дер Хейденштраат. По сообщению СМИ, двух людей извлекли из-под обломков, их доставили в больницу.
По данным "RTL News", под завалами могут находиться люди, о возможном количестве жертв не сообщается.
На месте происшествия находятся несколько машин скорой помощи и вертолет.
#JanVanDerHeijdenstraat pic.twitter.com/5mADYq5kXe— Fred Vermeer (@fcvermeer) January 27, 2019
Украинская правда
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