В Гааге из-за взрыва обрушился фасад дома, под завалами могут быть люди

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Воскресенье, 27 января 2019, 19:37

В Гааге (Нидерланды) в результате взрыва "неизвестного происхождения" произошло обрушение фасада жилого дома.

Об этом пишет  DailyMail.online со ссылкой на местные СМИ. 

Обрушение произошло в одном здании на ул.Ян ван дер Хейденштраат.  По сообщению СМИ, двух людей извлекли из-под обломков, их доставили в больницу.

По данным "RTL News", под завалами могут находиться люди, о возможном количестве жертв не сообщается.

На месте происшествия находятся несколько машин скорой помощи и вертолет.  

 
 
 
фото из Твиттера Mark Kool

Украинская правда

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Темы: Нидерланды взрыв жертвы чрезвычайное происшествие


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