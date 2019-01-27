В Гааге (Нидерланды) в результате взрыва "неизвестного происхождения" произошло обрушение фасада жилого дома.

Об этом пишет DailyMail.online со ссылкой на местные СМИ.

По сообщению "Omroep West", в результате взрыва ранены 9 человек, 7 из них были доставлены в медицинские учреждения. Еще один человек до сих пор находятся под завалами, заявили спасатели.

Ранее стало известно, что из-под обломков дома извлекли двух человек, их доставили в больницу.

Обрушение произошло в одном здании на ул.Ян ван дер Хейденштраат. На месте происшествия находятся несколько машин скорой помощи и вертолет.

Взрыв и обрушение фасада дома произошло на улице Ян ван дер Хейденштраат в Гааге

Журналист OmroepWest Марк Коол отметил, что в настоящее время проводится эвакуация жителей близлежащих домов.

По словам спасательных служб, причиной взрыва могла стать утечка газа.