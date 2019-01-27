Крым: Все контрольные пункты на админгранице возобновили работу

Все контрольные пункты въезда и выезда на админгранице с временно оккупированной территории АР Крым возобновили работу в штатном режиме.

Об этом вечером 27 января сообщили в Азово-Черноморского региональном управлении Госпогранслужбы.

Ранее в ГПСУ сообщали, что по состоянию на 27 января была возобновлена работа базы данных в контрольном пункте "Каланчак", также работал КПВВ "Чонгар".

На КПВВ "Чаплинка" восстановительные работы продолжались, там в обоих направлениях пропускали только пешеходов.

Напомним,