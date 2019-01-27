Крым: Все контрольные пункты на админгранице возобновили работу
Воскресенье, 27 января 2019, 22:33
Все контрольные пункты въезда и выезда на админгранице с временно оккупированной территории АР Крым возобновили работу в штатном режиме.
Об этом вечером 27 января сообщили в Азово-Черноморского региональном управлении Госпогранслужбы.
Ранее в ГПСУ сообщали, что по состоянию на 27 января была возобновлена работа базы данных в контрольном пункте "Каланчак", также работал КПВВ "Чонгар".
На КПВВ "Чаплинка" восстановительные работы продолжались, там в обоих направлениях пропускали только пешеходов.
Напомним,
- 26 января в ГФС сообщили, что из-за технического сбоя в базе данных на админгранице с Крымом был приостановлен пропуск транспортных средств на материковую часть Украины и в обратном направлении.
- Сбой произошел в работе узлов телекоммуникационной сети ГФС на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", ожидалось, что КПВВ возобновят работу до полуночи 26 января.
Украинская правда