Маск: Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей музыкой Баха

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Понедельник, 28 января 2019, 00:55

Специальная система безопасности автомобиля Tesla начнет играть "Токката и фуга ре минор" Иоганна Себастьяна Баха при попытке ограбления авто.

Об этом в Twitter сообщил основатель компании Tesla Илон Маск.

"Режим Tesla Sentry Mode будет играть произведение Баха "Токката и фуга ре минор" во время ограбления", - написал он.

"А иногда эта композиция Баха будет звучать в металл-обработке", - добавил основатель Tesla.

В ближайшее время Tesla должна выпустить новую систему безопасности "Sentry Mode" для всех машин, у которых есть встроенный автопилот. Это касается Tesla Model S, Model X и Model 3. Идея обновления заключается в том, чтобы сообщать владельца машины, если что-то происходит с его автомобилем.

Украинская правда

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Темы: технологии


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