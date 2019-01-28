Маск: Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей музыкой Баха

В ближайшее время Tesla должна выпустить новую систему безопасности "Sentry Mode" для всех машин, у которых есть встроенный автопилот. Это касается Tesla Model S, Model X и Model 3. Идея обновления заключается в том, чтобы сообщать владельца машины, если что-то происходит с его автомобилем.

Украинская правда

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