Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маск: Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей музыкой Баха

Воскресенье, 27 января 2019, 23:55

Специальная система безопасности автомобиля Tesla начнет играть "Токката и фуга ре минор" Иоганна Себастьяна Баха при попытке ограбления авто.

Об этом в Twitter сообщил основатель компании Tesla Илон Маск.

"Режим Tesla Sentry Mode будет играть произведение Баха "Токката и фуга ре минор" во время ограбления", - написал он.

"А иногда эта композиция Баха будет звучать в металл-обработке", - добавил основатель Tesla.

В ближайшее время Tesla должна выпустить новую систему безопасности "Sentry Mode" для всех машин, у которых есть встроенный автопилот. Это касается Tesla Model S, Model X и Model 3. Идея обновления заключается в том, чтобы сообщать владельца машины, если что-то происходит с его автомобилем.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: технологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
технологии
Bluesky приостановила регистрацию из-за наплыва новых пользователей из Twitter
Apple существенно сократила планы по производству гарнитуры Vision Pro – СМИ
В Британии разоблачили схему продажи контента с насилием над детьми, созданного ИИ
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
Все новости...
Реклама: