Маск: Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей музыкой Баха

Специальная система безопасности автомобиля Tesla начнет играть "Токката и фуга ре минор" Иоганна Себастьяна Баха при попытке ограбления авто.

Об этом в Twitter сообщил основатель компании Tesla Илон Маск.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E