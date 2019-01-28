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ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на Филиппинах

Понедельник, 28 января 2019, 01:24

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за двойной теракт в католической церкви на юге Филиппин.

Об этом сообщает американская компания SITE Intelligence Group, которая специализируется на мониторинге сообщений исламистов, передает DW.

В заявлении ИГИЛ, на которое ссылается SITE Intelligence Group, говорится, что 2 смертников-исламистов взорвали себя в церкви и на парковке у нее в городе Холо (провинция Сулу).

По уточненным данным, погибли не менее 18 человек, более 80 - получили ранения.

Большую часть населения города Холо и провинции Сулу составляют мусульмане.

"21 января на юге Филиппин прошел референдум, на котором утвердили создание в стране нового автономного мусульманского региона, но жители Сулу голосовали преимущественно против", - пишет DW.

Напомним:

  • 27 января две бомбы взорвались возле римо-католического собора на острове на юге Филиппин. Сначала сообщалось о 19 погибших.

"Украинская правда" в Threads

Темы: терроризмФилиппины
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