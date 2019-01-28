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Гнап заявил, что не ведет переговоров с Гриценко и Садовым об объединении

Понедельник, 28 января 2019, 03:14
Гнап заявил, что не ведет переговоров с Гриценко и Садовым об объединении

Выдвинутый от партии "Сила людей" кандидатом в президенты Дмитрий Гнап заявил, что не вел переговоров ни с лидером "Самопомощи" Андреем Садовым, ни с главой партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко по выдвижению единого кандидата от демократических сил.

Об этом он сказал в эфире "Громадського".

По его словам, он и партия "Сила людей", которая выдвинула его в президенты, готовы помогать единому кандидату от демократических сил.

Гнап подчеркнул, что ждет от Гриценко и Садового решение о выдвижении такого кандидата.

На вопрос, когда это произойдет, бывший журналист ответил: "Я не знаю".

"Каждый демократ имеет личный взгляд на жизнь, взгляд на изменения в мире. Именно поэтому демократам так трудно объединиться.

Наши враги, наши оппоненты являются частью коррупционной системы, поэтому они легко объединяются для того, чтобы делать "плохие вещи", - заявил он.

Гнап также отметил, что у него есть много вопросов к Гриценко и Садовому: прежде всего, кто  является донорами и спонсорами их избирательных кампаний.

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Напомним:

  • 20 января партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты.
  • Гнап заявил, что снимет свою кандидатуру, если Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и Святослав Вакарчук перед первым туром выборов выдвинут единого кандидата.
  • Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Проведение выборов обойдется в 2 млрд. 354 млн. 880 тыс. гривен.
  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты. 

Темы: ГриценкоСадовыйвиборывыборы президента 2019
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