Гнап заявил, что не ведет переговоров с Гриценко и Садовым об объединении
Выдвинутый от партии "Сила людей" кандидатом в президенты Дмитрий Гнап заявил, что не вел переговоров ни с лидером "Самопомощи" Андреем Садовым, ни с главой партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко по выдвижению единого кандидата от демократических сил.
Об этом он сказал в эфире "Громадського".
По его словам, он и партия "Сила людей", которая выдвинула его в президенты, готовы помогать единому кандидату от демократических сил.
Гнап подчеркнул, что ждет от Гриценко и Садового решение о выдвижении такого кандидата.
На вопрос, когда это произойдет, бывший журналист ответил: "Я не знаю".
"Каждый демократ имеет личный взгляд на жизнь, взгляд на изменения в мире. Именно поэтому демократам так трудно объединиться.
Наши враги, наши оппоненты являются частью коррупционной системы, поэтому они легко объединяются для того, чтобы делать "плохие вещи", - заявил он.
Гнап также отметил, что у него есть много вопросов к Гриценко и Садовому: прежде всего, кто является донорами и спонсорами их избирательных кампаний.
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Напомним:
- 20 января партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты.
- Гнап заявил, что снимет свою кандидатуру, если Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и Святослав Вакарчук перед первым туром выборов выдвинут единого кандидата.
- Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Проведение выборов обойдется в 2 млрд. 354 млн. 880 тыс. гривен.
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты.
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