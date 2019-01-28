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В Нью-Йорке собрали средства для раненых украинских военных

Понедельник, 28 января 2019, 05:12

В воскресенье, 27 января, в Украинской греко-католической церкви св. Юра в Нью-Йорке прошел благотворительный концерт в поддержку раненых украинских военных.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что благотворительный концерт провели фонд Revived Soldiers Ukraine вместе с львовским скрипачом-виртуозом Александр Божиком.

"Надо продолжать помогать. Конечно, уже пятый год война, люди устали. Но у нас больше 20 тысяч раненых военных в Украине. Много тяжелых", - рассказала президент фонда Ирина Ващук Диспио.

По ее словам, этот концерт является одним из восьми в поддержку раненых украинских военных в США.

 
 
фото: укринформ

Фонд Revived Soldiers Ukraine, который существует с конца 2015 года, сборал около 60 тысяч долларов в 2016 году, около $130 тысяч - в 2017-м и около $340 тысяч - в 2018-м.

"За день благотворительности в Нью-Йорке удалось собрать $9 670", - пишет "Укринформ".

Темы: СШАблаготворительностьУкраина
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