В Нью-Йорке собрали средства для раненых украинских военных
В воскресенье, 27 января, в Украинской греко-католической церкви св. Юра в Нью-Йорке прошел благотворительный концерт в поддержку раненых украинских военных.
Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что благотворительный концерт провели фонд Revived Soldiers Ukraine вместе с львовским скрипачом-виртуозом Александр Божиком.
"Надо продолжать помогать. Конечно, уже пятый год война, люди устали. Но у нас больше 20 тысяч раненых военных в Украине. Много тяжелых", - рассказала президент фонда Ирина Ващук Диспио.
По ее словам, этот концерт является одним из восьми в поддержку раненых украинских военных в США.
Фонд Revived Soldiers Ukraine, который существует с конца 2015 года, сборал около 60 тысяч долларов в 2016 году, около $130 тысяч - в 2017-м и около $340 тысяч - в 2018-м.
"За день благотворительности в Нью-Йорке удалось собрать $9 670", - пишет "Укринформ".
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