Вакарчук наконец ответил, пойдет ли в президенты
Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.
Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Facebook.
Он отметил, что вопрос, будет ли баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, ему ставили в течение года.
"Прежде всего, позвольте поблагодарить всех, кто мне доверяет - для меня это действительно большая честь. И я обещаю - такое доверие обязательно оправдаю", - заявил Вакарчук.
"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", - подчеркнул он.
Вакарчук добавил, что "сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук" и отметил, что не собирается стоять в стороне.
По его словам, каждый день, общаясь с людьми, чувствует их разочарование и уныние и видит, как коррупция и несправедливость разъедают страну изнутри, а беспринципные политики делают ее слабой.
"Вместе с моей командой, я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего", - сказал Вакарчук.
Он добавил, что верит в настоящие изменения и пообещал быть с людьми на пути к ним.
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Напомним:
- Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уклонился от ответа на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.
- В конце сентября Вакарчук оказался среди лидеров вероятных кандидатов в президенты.
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты.
- Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля.
- Выборы президента состоятся 31 марта.
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