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Вакарчук наконец ответил, пойдет ли в президенты

Понедельник, 28 января 2019, 08:06
Вакарчук наконец ответил, пойдет ли в президенты

Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.

Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Facebook.

Он отметил, что вопрос, будет ли баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, ему ставили в течение года.

"Прежде всего, позвольте поблагодарить всех, кто мне доверяет - для меня это действительно большая честь. И я обещаю - такое доверие обязательно оправдаю", - заявил Вакарчук.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", - подчеркнул он.

Вакарчук добавил, что "сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук" и отметил, что не собирается стоять в стороне.

По его словам, каждый день, общаясь с людьми, чувствует их разочарование и уныние и видит, как коррупция и несправедливость разъедают страну изнутри, а беспринципные политики делают ее слабой.

"Вместе с моей командой, я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего", - сказал Вакарчук.

Он добавил, что верит в настоящие изменения и пообещал быть с людьми на пути к ним.

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Напомним:

Украинская правда

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Темы: Вакарчуквыборы президента 2019
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