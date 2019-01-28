Синоптики рассказали, когда в Украину придет оттепель
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Понедельник, 28 января 2019, 09:57
В ближайшую неделю в Украине ожидается потепление.
Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, с понедельника, 28 января, морозы начнут ослабевать и только на северо-востоке еще побудет до -10 градусов.
"Осадков каких-либо серьезных - вряд ли", - рассказала синоптик.
Диденко добавила, что в Киеве в понедельник днем ожидается -3-4 градуса, сухо и скользко.
"Со вторника и далее на неделе - оттепель, сырость и даже дневные "плюсы"", - сообщила синоптик.
Она отметила, что скоро в Украине будет значительно теплее.
Украинская правда
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