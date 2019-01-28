Синоптики рассказали, когда в Украину придет оттепель

В ближайшую неделю в Украине ожидается потепление.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, с понедельника, 28 января, морозы начнут ослабевать и только на северо-востоке еще побудет до -10 градусов.

"Осадков каких-либо серьезных - вряд ли", - рассказала синоптик.

Диденко добавила, что в Киеве в понедельник днем ​​ожидается -3-4 градуса, сухо и скользко.

"Со вторника и далее на неделе - оттепель, сырость и даже дневные "плюсы"", - сообщила синоптик.

Она отметила, что скоро в Украине будет значительно теплее.