Россиянам предлагают зарабатывать на продаже персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив предлагает внести в законодательство России поправки, которые разрешат россиянам продавать свои личные данные.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ.

ФРИИ предлагает ввести термин "деперсонализированные данные" и обеспечить их свободное обращение на рынке.

Предполагается, что граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах.

Бизнес сможет покупать данные, если гражданин даст согласие на их обработку, и отчислять в его пользу процент от сделки.

Также отмечается, что граждане могут не давать согласия на обработку данных, чтобы исключить их из оборота.

В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 до 60 тысяч руб. в год.

Однако опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что эта оценка доходов завышена, а сам законопроект составлен "к откровенной выгоде российских держателей big data" — банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов и легализует незаконные действия.