Ударные самолеты ВСУ провели учения над Азовским морем

В акватории Азовского моря была проведена тренировка ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил и Государственной пограничной службы, осуществляющих патрулирование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны.

Отмечается, что в ходе проверки готовности задействованные во время тренировки подразделения осуществили практическое наведение на морские цели врага осуществлялись с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове.

"Реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведено в определенное нормативом время", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению".