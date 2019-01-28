Ударные самолеты ВСУ провели учения над Азовским морем
В акватории Азовского моря была проведена тренировка ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил и Государственной пограничной службы, осуществляющих патрулирование.
Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны.
Отмечается, что в ходе проверки готовности задействованные во время тренировки подразделения осуществили практическое наведение на морские цели врага осуществлялись с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове.
"Реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведено в определенное нормативом время", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению".
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