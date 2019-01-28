В Крыму осквернили памятник "вежливому" зеленому человечку
В аннексированном Россией украинскому Крыму неизвестный мужчина облил красной краской так называемый "Памятник вежливым людям", установленный на честь российского солдата после оккупации Крыма в 2014 году.
Об этом 28 января сообщает незаконная пресс-служба МВД РФ в Крыму.
Незаконное российское ведомство сообщило, что мужчину, подозреваемого в совершении "вандализма" уже задержали.
"27 января 2019 года в городе Симферополе ... задержан мужчина, который облил краской памятник "вежливым людям", - говорится в сообщении.
Россияне в оккупированном Крыму утверждают, что задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас оккупанты арестовали его и возбудили уголовное дело по ч.2 ст.214 (вандализм) УК РФ.
Отмечается, что мужчина сознался в совершении "преступления".
"Памятник вежливым людям" - фигура российского военного, памятник посвящен российской аннексии полуострова в 2014 году.
Скульптуру установили в аннексированном Симферополе рядом со зданием российского парламента Крыма.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua