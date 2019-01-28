В Крыму осквернили памятник "вежливому" зеленому человечку

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Понедельник, 28 января 2019, 11:39

В аннексированном Россией украинскому Крыму неизвестный мужчина облил красной краской так называемый "Памятник вежливым людям", установленный на честь российского солдата после оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом 28 января сообщает незаконная пресс-служба МВД РФ в Крыму.

Незаконное российское ведомство сообщило, что мужчину, подозреваемого в совершении "вандализма" уже задержали.

 
 ФОТО: ВЕСТИ.КРЫМ

"27 января 2019 года в городе Симферополе ... задержан мужчина, который облил краской памятник "вежливым людям", - говорится в сообщении.

Россияне в оккупированном Крыму утверждают, что задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас оккупанты арестовали его и возбудили уголовное дело по ч.2 ст.214 (вандализм) УК РФ.

 
 ФОТО: ВЕСТИ.КРЫМ

Отмечается, что мужчина сознался в совершении "преступления".

"Памятник вежливым людям" - фигура российского военного, памятник посвящен российской аннексии полуострова в 2014 году.

Скульптуру установили в аннексированном Симферополе рядом со зданием российского парламента Крыма.

Подобный памятник установили в 2016 году в Бахчисарае.

Украинская правда

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Темы: Крым аннексия Украина


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