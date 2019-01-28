Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму осквернили памятник "вежливому" зеленому человечку

Понедельник, 28 января 2019, 10:39

В аннексированном Россией украинскому Крыму неизвестный мужчина облил красной краской так называемый "Памятник вежливым людям", установленный на честь российского солдата после оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом 28 января сообщает незаконная пресс-служба МВД РФ в Крыму.

Незаконное российское ведомство сообщило, что мужчину, подозреваемого в совершении "вандализма" уже задержали.

 
 ФОТО: ВЕСТИ.КРЫМ

"27 января 2019 года в городе Симферополе ... задержан мужчина, который облил краской памятник "вежливым людям", - говорится в сообщении.

Россияне в оккупированном Крыму утверждают, что задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас оккупанты арестовали его и возбудили уголовное дело по ч.2 ст.214 (вандализм) УК РФ.

 
 ФОТО: ВЕСТИ.КРЫМ

Отмечается, что мужчина сознался в совершении "преступления".

"Памятник вежливым людям" - фигура российского военного, памятник посвящен российской аннексии полуострова в 2014 году.

Скульптуру установили в аннексированном Симферополе рядом со зданием российского парламента Крыма.

Подобный памятник установили в 2016 году в Бахчисарае.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
Все новости...
Реклама: