Аваков: Выдача бюллетеня кому-то вместо избирателя, который за границей, – тюрьма
Голосование на выборах за гражданина Украины, который находится за границей, будет караться лишением свободы.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков ходе коллегии МВД в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
По его словам, на выборах президента 31 марта возможны "голосования на местах, в небольших населенных пунктах западной Украины вместо лиц, которые сейчас работают за границей".
Глава МВД обратил внимание полицейских и пограничников:
"Человек, который выдал бюллетень родственнику или знакомому... а у нас будет справка из Пограничной службы, что этот человек (избиратель во время голосования – ред.) был за границей, а напротив фамилии есть поддельная подпись и выдан бюллетень – это уголовное дело, которое доказывается за три секунды, это тюрьма сразу".
Глава Пограничной службы Петр Цигикал заверил Авакова, что возьмёт на контроль этот вопрос и предпримет все меры для недопущения подобного рода преступлений.