Укрзализныця пустит 7 дополнительных поездов к 8 марта

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Понедельник, 28 января 2019, 12:46

Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов к Международному женскому дню.

Об этом сообщает пресс-служба общества.

Так, поезда № 191/192 Киев – Львов, № 223/224 Киев – Одесса, № 179/180 Киев – Днепр, №163/164 Харьков – Киев и № 167/168 Львов – Одесса отправятся в рейсы туда и обратно 8 и 10 марта.

Дополнительный поезд № 162/161 Николаев – Киев будет курсировать из Николаева 6 и 10 марта, а из Киева 7 и 11 марта. Поезд № 281/282 Днепр – Киев будет отправляться из Днепра 6 марта, а из Киева 11 марта.

"Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться", - сообщили в пресс-службе.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныця празднования


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