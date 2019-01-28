Борьбу за 39 должностей в антикорсуд продолжит 71 кандидат

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Понедельник, 28 января 2019, 13:27

По результатам заседаний Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей с конкурса в Высший антикоррупционный суд выбыли 42 сомнительные кандидаты, 71 кандидат остался и будет претендовать на 39 должностей.

Об этом 28 января сообщает Центр противодействия коррупции.

В понедельник завершился этап вето сомнительных кандидатов международными экспертами. Конкурс покинули 42 человека из 113 претендентов.

 

Международные эксперты выразили недоверие 49 кандидатам, однако 7 из них удалось остаться в конкурсе.

Отмечается, что они убедили экспертов и квалифкомиссию судей в своей добропорядочности и профессионализме.

В общем 71 кандидат продолжит бороться за должности антикоррупционных судей. Они пройдут собеседования с Высшей квалификационной комиссией судей, после чего комиссия определит победителей.

Далее список из 39 победителей передадут Высшему совету правосудия, который, в свою очередь, внесет представление о назначении судей президенту.

ВСП вправе отказать в назначении любого кандидата.

После этого президент имеет 30 дней на назначение судей на должности.

 

В Высший антикоррупционный суд планируют набрать 39 судей, из них - 12 должностей в Апелляционную палату.

Читайте подробнее о кандидатах в Высший антикоррупционный суд в расследовании: Недостойные кандидаты в антикорсуд

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный суд Порошенко суд Верховный суд вето


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