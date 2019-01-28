Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Борьбу за 39 должностей в антикорсуд продолжит 71 кандидат

Понедельник, 28 января 2019, 12:27

По результатам заседаний Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей с конкурса в Высший антикоррупционный суд выбыли 42 сомнительные кандидаты, 71 кандидат остался и будет претендовать на 39 должностей.

Об этом 28 января сообщает Центр противодействия коррупции.

В понедельник завершился этап вето сомнительных кандидатов международными экспертами. Конкурс покинули 42 человека из 113 претендентов.

 

Международные эксперты выразили недоверие 49 кандидатам, однако 7 из них удалось остаться в конкурсе.

Отмечается, что они убедили экспертов и квалифкомиссию судей в своей добропорядочности и профессионализме.

В общем 71 кандидат продолжит бороться за должности антикоррупционных судей. Они пройдут собеседования с Высшей квалификационной комиссией судей, после чего комиссия определит победителей.

Далее список из 39 победителей передадут Высшему совету правосудия, который, в свою очередь, внесет представление о назначении судей президенту.

ВСП вправе отказать в назначении любого кандидата.

После этого президент имеет 30 дней на назначение судей на должности.

 

В Высший антикоррупционный суд планируют набрать 39 судей, из них - 12 должностей в Апелляционную палату.

Читайте подробнее о кандидатах в Высший антикоррупционный суд в расследовании: Недостойные кандидаты в антикорсуд

Как 20 человек будут оценивать добропорядочность украинских судей

Напомним:

  • Президент Петр Порошенко заявил, что формирование Высшего антикоррупционного суда завершится в феврале.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судПорошенкосудВерховный судвето
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
Все новости...
Реклама: