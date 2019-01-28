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Выборы 2019: МИД хочет, чтобы ЦИК завернула наблюдателей из РФ

Понедельник, 28 января 2019, 12:55

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах и надеется такого же решения от Центральной избирательной комиссии.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршчиком в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я действительно не вижу здесь никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать наблюдателей от России на следующие выборы... мы отправили соответствующее обращение в БДИПЧ (Бюро по демократии и правам человека - ред) ОБСЕ", - пояснил министр

По его словам, "даже юридически допустить российских наблюдателей на выборы невозможно".

"Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать российских официальных наблюдателей. Это совершенно неправильно ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - добавил Климкин.

Напомним:

Темы: КлимкинМИДЦИКвыборы президента 2019Росcия
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