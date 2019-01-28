Экс-председатель ячейки УКРОПа, который ударил женщину, получил год условно

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Понедельник, 28 января 2019, 14:16

Бывший председатель ячейки партии УКРОП в Гостомеле Николай Пасальский, который ударил женщину из-за замечания о собаке без поводка, получил 1 год ограничения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Об этом говорится в решении Днепровского районного суда Киева, опубликованном от 24 января.

Суд признал Пасальского виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Также суд обязал Пасальского оплатить пострадавшей Татьяне Лавриненко 1773 гривны возмещения материального ущерба и 25 000 гривен возмещения морального вреда.

Пасальский будет отбывать наказание с испытательным сроком на 2 года.

Он обязан периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы, не выезжать за пределы Украины без согласования.

Приговор вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

23 июля 2018 года на собрании Гостомельской организации УКРОП полномочия Пасальского прекратили и лишили его членства в УКРОПЕ.

Инцидент произошел 9 июля 2018 года в Киеве.

Пасальский подтвердил, что ударил Лавриненко, потому что она хотела ударить его и его питбуля шокером.

Женщина рассказала, что попросила взять собаку на поводок.

Украинская правда

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Темы: суд


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