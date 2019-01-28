Вблизи Ужгорода перекрыли трассу Киев-Чоп из-за масштабной аварии

4401 просмотр
Понедельник, 28 января 2019, 14:33

Трассу Киев-Чоп возле села Глубокое перекрыли в связи с масштабной аварией.

Об этом сообщает Патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

"В результате ДТП на трассе М-06, движение на отрезке дороги, где произошла авария временно перекрыто. Организован объезд через село Глубокое", - говорится в сообщении.

По данным "Укринформа", на трассе столкнулись 5 автомобилей.

"Сегодня в 11:00 в полицию поступило сообщение о масштабной аварии на трассе Киев-Чоп в селе Глубокое, которое возле Ужгорода. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что столкнулись 5 автомобилей, из них один – микроавтобус. Причины столкновения изучаются", - сказала пресс-секретарь полиции в Закарпатской области Инесса Мандзулич.

По ее словам, в больницу доставили 7 человек. У шести из них легкие телесные повреждения (синяки и царапины), у одного участника проверяют информацию о переломе, пока она не подтверждена.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: дороги Закарпатье ДТП


powered by lun.ua
По теме
В Украине насыпало до 12 см снега, пробок нет – Укравтодор 27 января 2019, 10:41
Из-за снега ограничено движение на дорогах в 6 областях 23 января 2019, 13:18
С утра в Одесской области затруднен проезд, в Донецкой области – "накаты" 23 января 2019, 08:49
Все новости
Главные новости
Вблизи Ужгорода перекрыли трассу Киев-Чоп из-за масштабной аварии
Академия наук одобрила проект Hyperloop в Украине
"Нога Кремля" и "руки Америки": Зеленский ищет лучшие фейки о себе
В Украине создали танковую бригаду резерва для отпора открытой агрессии РФ
Все новости
психология

Почему мы забываем имена, и три способа запоминать их сразу

исследование

Кто появился первым: курица или яйцо?

исследование

Как пробиотики могут навредить организму

Поиск по сайту
Архив
Весь архів