Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вблизи Ужгорода перекрыли трассу Киев-Чоп из-за масштабной аварии

Понедельник, 28 января 2019, 13:33

Трассу Киев-Чоп возле села Глубокое перекрыли в связи с масштабной аварией.

Об этом сообщает Патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

"В результате ДТП на трассе М-06, движение на отрезке дороги, где произошла авария временно перекрыто. Организован объезд через село Глубокое", - говорится в сообщении.

По данным "Укринформа", на трассе столкнулись 5 автомобилей.

"Сегодня в 11:00 в полицию поступило сообщение о масштабной аварии на трассе Киев-Чоп в селе Глубокое, которое возле Ужгорода. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что столкнулись 5 автомобилей, из них один – микроавтобус. Причины столкновения изучаются", - сказала пресс-секретарь полиции в Закарпатской области Инесса Мандзулич.

По ее словам, в больницу доставили 7 человек. У шести из них легкие телесные повреждения (синяки и царапины), у одного участника проверяют информацию о переломе, пока она не подтверждена.

Темы: дорогиЗакарпатьеДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
дороги
Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ
Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста
Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Это битва Украины, они ее планируют
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
Все новости...
Реклама: