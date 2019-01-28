Нашли тело туриста, которого накрыло лавиной на Закарпатье

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Понедельник, 28 января 2019, 15:04

Спасатели нашли тело туриста из Киева, который погиб в лавине 25 января.

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.

"Около 11:00 28 января поисковая группа спасателей добралась до места схода снежной лавины, в которой погиб турист из г. Киев. В настоящее время спасатели транспортируют тело погибшего в Раховскую районную больницу", - говорится в сообщении.

 

Погибший – житель Киева, 1990 года рождения.

 

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Закарпатье туристы погода


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