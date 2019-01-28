Нашли тело туриста, которого накрыло лавиной на Закарпатье
Понедельник, 28 января 2019, 14:04
Спасатели нашли тело туриста из Киева, который погиб в лавине 25 января.
Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.
"Около 11:00 28 января поисковая группа спасателей добралась до места схода снежной лавины, в которой погиб турист из г. Киев. В настоящее время спасатели транспортируют тело погибшего в Раховскую районную больницу", - говорится в сообщении.
Погибший – житель Киева, 1990 года рождения.
Напомним:
- 25 января на Закарпатье трое туристов из Киева попали под снежную лавину, один из них погиб.
Украинская правда