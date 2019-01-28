Проверить себя в списках избирателей можно он-лайн – инструкция

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Понедельник, 28 января 2019, 15:46

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно он-лайн с помощью Государственного реестра избирателей или в помещении участковой избирательной комиссии.

В первом варианте нужно зайти на сайте Госреестра в "Кабинет избирателя" и указать там свои данные.

На электронную почту придет код для получения подтверждения, есть ли человек в Государственном реестре избирателей, а также номера и адреса соответствующего избирательного участка.

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Для очной проверки нужно найти свою фамилию в списках, вывешенных в помещении участковой избирательной комиссии, к которой относится избиратель, или же прийти с паспортом в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации.

Именные приглашения на выборы УИК должны направлять не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее, чем за 3 дня до даты повторного голосования).

Если избиратель обнаружил, что не включен в списки, он может обратиться в орган ведения реестра по месту проживания – и исправить это.

За рубежом следует обращаться в заграничные дипломатические учреждения Украины по месту жительства или пребывания с письменным заявлением с указанием сведений о себе, копией документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство.

Избиратели с оккупированных территорий Украины – Крыма и Донбасса - могут обратиться к любому органу ведения реестра относительно своего включения в списки.

В случае включения избирателя в реестр на адрес избирателя приходит сообщение об этом.

Также избиратель может временно изменить место голосования, подав заявление в орган ведения реестра с указанием участка или адреса, по которому он желает проголосовать, и документами, подтверждающими необходимость этого.

Если избирательный адрес избирателя – за пределами Украины и в день голосования такой избиратель будет находиться на ее территории, заявление подается в орган ведения реестра по желаемой адресу или органа ведения реестра избирателей в Министерстве иностранных дел Украины.

Если избиратель проживает или находится в Украине и намерен голосовать в другом государстве, заявление подается в орган ведения реестра по избирательному адресу заявителя или органа ведения реестра избирателей в МИД.

Если избиратель проживает или находится за пределами Украины и намерен голосовать в другом иностранном государстве, заявление подается в орган ведения реестра избирателей в МИД.

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Темы: виборы выборы президента 2019
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