Виталия Кличко госпитализировали в Австрии
Понедельник, 28 января 2019, 20:01
У мэра Киева Виталия Кличко случился рецидив старой травмы спины. Он находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.
Об этом сообщила пресс-секретарь Оксана Зиновьева в комментарии LIGA.net.
"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - сказала пресс-секретарь.
26 января Кличко доставили из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.
Она добавила, что травма не связана с катанием на лыжах. "Детали мне не известны. Хирургических вмешательств не было", - добавила она.
Пресс-секретарь не сообщила дату возвращения мэра к своим обязанностям городского головы.
Напомним:
- В 2007 году Кличко травмировал спину, когда готовился к бою с американцем Джамилем МакКлайном в Мюнхене. По словам самого Кличко, травма возникла во время разминки. Бой с Макклайном был отложен, а Кличко перенес операцию.