Игрок сборной Украины и "Шахтера" перешел в российский "Зенит"

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Понедельник, 28 января 2019, 21:43
ФК "Зенит"

Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" (Санкт-Петербург).

Об этом сообщается на официальной странице российского клуба.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Шахтер" достигли соглашения о переходе центрального защитника в состав сине-бело-голубых. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года", - говорится в сообщении.

В то же время в официальном сообщении "Шахтера" футболиста назвали одним из самых известных воспитанников Академии "горняков".

"ФК "Шахтер" благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его "оранжево-черное" сердце", - говорится в сообщении.

По информации портала Football.ua, трансфер 29-летнего игрока обошелся "Зениту" в 12 миллионов евро, а сам Ракицкий будет получать в России зарплату 3 миллиона евро за сезон.

15 августа 2009 года в матче Кубка Украины против "Днестра" футболист дебютировал в основном составе "горняков". Всего в "Шахтере" Ракицкий провел 326 матчей и забил 14 голов.

Ярослав Ракицкий - семикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка Украины.

За национальную сборную Украины он провел 54 матча и забил 4 мяча. Участвовал в чемпионатах Европы 2012 и 2016-го годов.

Украинская правда

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Темы: футбол Шахтер


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