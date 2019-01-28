Чиновник "Укрзализныци" требовал 250 тысяч гривен взятки
Столичная прокуратура вместе с СБУ и следователями Нацполиции задержали на получении взятки чиновника Филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця" и посредника.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"В ходе следствия, которое проводилось в сотрудничестве с департаментом безопасности АО "Укрзализныця", установлено, что служащий Филиала требовал от предпринимателя 250 тысяч гривен взятки за предоставление в аренду имущества государственного учреждения", - говорится в сообщении.
Чиновника и лицо, привлеченного им в качестве посредника, задержали в одном из столичных ресторанов при получении первой части неправомерной выгоды.
Задержанным лицам готовится подозрение по ст. 368 УК.
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