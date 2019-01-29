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Российский эксперт развеял мечты окупантов обеспечить Крым водой

Вторник, 29 января 2019, 04:47

Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар считает, что не имеет смысла проводить реконструкцию Северо-Крымского канала без подачи воды с материковой части Украины.

Об этом он заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

"Никакого смысла нет. Расход канала – 300 кубометров в секунду, очень большой. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров... Я предложил: ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не просуществуете...", - сказал Медовар, комментируя планы оккупационной власти Крыма провести реконструкцию Северо-Крымского канала.

"Кроме того, когда канал существует длительное время, происходит стационарное насыщение. То есть он уже не питает окружающую среду, а сам принимает воду. Уже четыре года канал не функционирует, он сухой, все потекло вниз – и для того чтобы сейчас опять все насыщать, мы потеряем на фильтрацию еще много воды", – добавил эксперт.

Издание сообщает, что в Крыму намерены провести реконструкцию Северо-Крымского канала для улучшения водоснабжения Армянска и обеспечения технической водой предприятия "Крымский титан" и "Крымский содовый завод".

По мнению авторов проекта, ввод в эксплуатацию новых объектов Северо-Крымского канала также "улучшит водоснабжение населенных пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов".

Напоминаем:

  • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Темы: КрымоккупацияводаРосcия
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