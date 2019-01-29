Украинка Костюк вышла во второй круг турнира ITF в Лонсестоне

За выход в четвертьфинал соревнований Костюк встретится с экс-украинкой Мариной Заневской из Бельгии, которая в свою очередь обыграла испанку Сильвию Солер Эспиноса – 6:4, 5:7, 6:2.

Украинка Марта Костюк успешно стартовала на турнире Международной федерации тенниса Neville-Smith Forest Products Launceston International в австралийском Лонсестоне.

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