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Украинка Костюк вышла во второй круг турнира ITF в Лонсестоне

Вторник, 29 января 2019, 08:26

Украинка Марта Костюк успешно стартовала на турнире Международной федерации тенниса Neville-Smith Forest Products Launceston International в австралийском Лонсестоне.

В матче первого раунда 16-летняя киевлянка сразила китаянку Ван Сию – 6:3, 6:4, сообщает "Укринформ".

Поединок длился 1 час 11 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Костюк встретится с экс-украинкой Мариной Заневской из Бельгии, которая в свою очередь обыграла испанку Сильвию Солер Эспиноса – 6:4, 5:7, 6:2.

Призовой фонд турнира Neville-Smith Forest Products Launceston International – $60 тысяч.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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