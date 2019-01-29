На "Днепровском коксохиме" прогремел взрыв: 5 человек в тяжелом состоянии

29 января в г. Каменское на территории ЗАО "Днепровский коксохимический завод" прогремел взрыв, 5 человек получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Трагическое событие произошло в 3:30 в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха. Взорвалась газовоздушная смесь, после чего загорелся битум.

"В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализировано 5 человек", - говорится в сообщении.

Фото dp.informator.ua

В 4:07 пожар на площади 200 кв. м. потушили.

Фото dp.informator.ua

"Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается", - подытожили в ГСЧС.