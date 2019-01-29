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На "Днепровском коксохиме" прогремел взрыв: 5 человек в тяжелом состоянии

Вторник, 29 января 2019, 08:29
На Днепровском коксохиме прогремел взрыв: 5 человек в тяжелом состоянии

29 января в г. Каменское на территории ЗАО "Днепровский коксохимический завод" прогремел взрыв, 5 человек получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Трагическое событие произошло в 3:30 в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха. Взорвалась газовоздушная смесь, после чего загорелся битум.

"В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализировано 5 человек", - говорится в сообщении.

 
Фото dp.informator.ua

В 4:07 пожар на площади 200 кв. м. потушили. 

 
Фото dp.informator.ua

"Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается", - подытожили в ГСЧС.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областьвзрыв
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