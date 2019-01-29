Пограничников Харьковщины поймали на взятке

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке военнослужащих Харьковского пограничного отряда.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Двое пограничников совместно с бывшим работником ГПС требовали деньги с иностранцев за отметки штампов въезда/выезда на территорию Украины в паспортах для создания видимости пересечения государственной границы нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, таким образом, пограничники фактически противоправно легализовали статус иностранных граждан на территории Украины.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками у иностранцев 1350 долларов", - говорится в сообщении.

Одного пограничника задержали во время получения последней части взятки в размере 500 долларов.

Сейчас трем фигурантам дела объявили о подозрении. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.