Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничников Харьковщины поймали на взятке

Вторник, 29 января 2019, 09:02

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке военнослужащих Харьковского пограничного отряда.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Двое пограничников совместно с бывшим работником ГПС требовали деньги с иностранцев за отметки штампов въезда/выезда на территорию Украины в паспортах для создания видимости пересечения государственной границы нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, таким образом, пограничники фактически противоправно легализовали статус иностранных граждан на территории Украины. 

 

"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками у иностранцев 1350 долларов", - говорится в сообщении.

Одного пограничника задержали во время получения последней части взятки в размере 500 долларов. 

 

Сейчас трем фигурантам дела объявили о подозрении. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Украинская правда
Темы: СБУПограничная службавзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
СБУ
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки, военными командующими
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
СБУ задержала "начфина" оккупантов Купянска
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
Все новости...
Реклама: