Пограничников Харьковщины поймали на взятке

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Вторник, 29 января 2019, 10:02

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке военнослужащих Харьковского пограничного отряда.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Двое пограничников совместно с бывшим работником ГПС требовали деньги с иностранцев за отметки штампов въезда/выезда на территорию Украины в паспортах для создания видимости пересечения государственной границы нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, таким образом, пограничники фактически противоправно легализовали статус иностранных граждан на территории Украины. 

 

"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками у иностранцев 1350 долларов", - говорится в сообщении.

Одного пограничника задержали во время получения последней части взятки в размере 500 долларов. 

 

Сейчас трем фигурантам дела объявили о подозрении. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Украинская правда

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Темы: СБУ Пограничная служба взятка


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