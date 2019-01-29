Пограничников Харьковщины поймали на взятке
Сотрудники СБУ разоблачили на взятке военнослужащих Харьковского пограничного отряда.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Двое пограничников совместно с бывшим работником ГПС требовали деньги с иностранцев за отметки штампов въезда/выезда на территорию Украины в паспортах для создания видимости пересечения государственной границы нашей страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, таким образом, пограничники фактически противоправно легализовали статус иностранных граждан на территории Украины.
"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками у иностранцев 1350 долларов", - говорится в сообщении.
Одного пограничника задержали во время получения последней части взятки в размере 500 долларов.
Сейчас трем фигурантам дела объявили о подозрении. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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