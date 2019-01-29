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В России предлагают не наказывать чиновников за взятки

Вторник, 29 января 2019, 12:05

Министерство юстиции России планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции и не наказывать чиновников, если они совершили преступление из-за "обстоятельств непреодолимой силы".

Соответствующее уведомление ведомство разместило на портале проектов нормативно-правовых актов РФ, пишет издание "Ведомости".

Отмечается, что поправки готовятся во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг., а в их разработке вместе с Минюстом участвуют Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет РФ.

Доклад о необходимых изменениях в федеральный закон "О противодействии коррупции" уже внесен в российское правительство.

По действующему закону оценивать коррупционные правонарушения уполномочены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. В случае установления ими обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие чиновника не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение.

Но иногда соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено, говорится в уведомлении. Такое освобождение возможно, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов, отмечает Минюст РФ.

О каких именно "объективных обстоятельствах" идет речь, ведомство не уточняет.

Замгенерального директора "Трансперенси интернешнл – Россия" Илья Шуманов считает, что в России существует тренд на смягчение антикоррупционного законодательства.

В 2018 году были инициированы поправки, позволяющие не увольнять чиновника за коррупционное правонарушение, а выносить ему выговор. Новая инициатива создаст очередные исключения, которые позволят чиновникам избежать наказания за коррупционные нарушения, уверен Шуманов.

"Сноб" отмечает, что средний размер взятки в России за девять месяцев 2018 года составил около 610 тысяч рублей (чуть больше 9 тысяч долларов - ред.), а общая сумма выявленных взяток – 1,8 миллиарда рублей. В коррупции заподозрили 1026 представителей власти.

Темы: Росcиявзятка
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