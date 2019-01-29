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Президент, правительство и Рада имеют самый низкий уровень доверия в Украине - опрос

Вторник, 29 января 2019, 14:04

Меньше всего украинцы доверяют Кабинету министров, Верховной Раде и президенту, а больше всего соседям, волонтерам, церкви и военнослужащим.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что Верховной Раде доверяет лишь 8% опрошенных граждан, а не доверяет 80%.

Также сообщается, что доверие правительству выразили 11% участников опроса, а 74% заявили о недоверии.

В опросе КМИС сказано, что президенту доверяет 16% опрошенных граждан Украины, а не доверяет 70%.

 
скриншот КМИС

Отмечается, что наибольшим доверием среди украинцев пользуются люди, которые живут рядом (68%), волонтеры (63%), церковь (51%) и Вооруженные силы (51%).

Сообщается, что опрос проводился с 30 ноября по 14 декабря 2018 года методом личного интервью. Было опрошено 2034 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Украинская правда

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Темы: социологияопроспрезидентКабинет министровВерховная Рада
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