В Днепре из гранатомета стреляли во внедорожник - полиция

Вечером 29 января в Днепре неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля "Toyоta". Водитель и пассажир, которые находились в машине, не пострадали.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

"Происшествие случилось на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорного. Выездом на место установлено, что произошел взрыв передней части автомобиля "Тойота Land Cruiser". Люди не пострадали", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило в Соборный отдел полиции Днепра 29 января около 21:00.

В результате взрыва было повреждено колесо автомобиля.

По факту взрыва автомобиля открыли уголовное производство по ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 УК (покушение на убийство).

"Полиция принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств преступления", - заявили в ведомстве.