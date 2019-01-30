В разведке США сомневаются, что КНДР полностью откажется от ядерного оружия

Спецслужбы США во вторник сообщили Конгрессу, что Северная Корея вряд ли расформирует полностью свой ядерный потенциал.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на АР.

"Тем не менее, по нашим нынешним оценкам, Северная Корея стремится сохранить свои возможности оружия массового уничтожения и вряд ли полностью откажется от своего ядерного оружия и производственных мощностей, поскольку ее лидеры рассматривают ядерное оружие как чрезвычайно важное для выживания режима", - заявил директор национальной разведки США Дэн Коутс.

"Наша оценка подкрепляется нашими наблюдениями о некоторой деятельности, не соответствующей полной денуклеаризации", - отметил он.

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Напомним: