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Двое полицейских погибли в ДТП в Одесской области

Среда, 30 января 2019, 07:55

Во вторник на автодороге Одесса-Овидиополь у Гребного канала в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного такси погибли двое полицейских.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Отмечается, что авария произошла около 19 часов.

"Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой человек и девушка. Они оба - работники полиции", - говорится в сообщении.

 

В полиции добавили, что еще четыре человека получили травмы.

 

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Одесская областьполицияДТП
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