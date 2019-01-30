Двое полицейских погибли в ДТП в Одесской области

Во вторник на автодороге Одесса-Овидиополь у Гребного канала в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного такси погибли двое полицейских.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Отмечается, что авария произошла около 19 часов.

"Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой человек и девушка. Они оба - работники полиции", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что еще четыре человека получили травмы.

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.