Синоптики рассказали, чего ждать в последний день января
Январь завершится оттепелью, туманом, мокрым снегом и дождями. Такой же погоды следует ожидать и в первые дни февраля.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"31 января осадки ожидаются практически повсеместно, кроме восточной части. Дождь или мокрый снег, или туман – куда качнутся градусы. Осадки будут преимущественно небольшие. Температура воздуха немного ниже на востоке и западе – ближайшей ночью 0-3 градуса мороза, днем около нуля", - написала она.
На остальной территории ночью около нуля, днем +1+4 градуса, на юге +4+9, в Крыму до +10+14 градусов.
"В Киеве облачно, сыро, туманы, морось, дождь. Ночью и днем температура воздуха – одинаковая, 0+2 градуса. Очень скользко!", - пишет синоптик.
По прогнозу Диденко, теплая погода продержится до конца следующей недели, похолодание ожидается 8 февраля.
"Пока – греемся и спим на ходу. Потому что с таким видом за окном можно спать даже стоя в транспорте. Главное, найти рядом соседа с широкой спиной, чтобы не упасть", - подытожила синоптик.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua