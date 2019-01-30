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Синоптики рассказали, чего ждать в последний день января

Среда, 30 января 2019, 09:57

Январь завершится оттепелью, туманом, мокрым снегом и дождями. Такой же погоды следует ожидать и в первые дни февраля.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"31 января осадки ожидаются практически повсеместно, кроме восточной части. Дождь или мокрый снег, или туман – куда качнутся градусы. Осадки будут преимущественно небольшие. Температура воздуха немного ниже на востоке и западе – ближайшей ночью 0-3 градуса мороза, днем ​​около нуля", - написала она.

На остальной территории ночью около нуля, днем ​​+1+4 градуса, на юге +4+9, в Крыму до +10+14 градусов.

 

"В Киеве облачно, сыро, туманы, морось, дождь. Ночью и днем ​​температура воздуха – одинаковая, 0+2 градуса. Очень скользко!", - пишет синоптик.

По прогнозу Диденко, теплая погода продержится до конца следующей недели, похолодание ожидается 8 февраля.

"Пока – греемся и спим на ходу. Потому что с таким видом за окном можно спать даже стоя в транспорте. Главное, найти рядом соседа с широкой спиной, чтобы не упасть", - подытожила синоптик.

Украинская правда
Темы: погода
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