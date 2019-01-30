Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь получит на вооружение четыре российских истребителя

Среда, 30 января 2019, 10:23

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что в 2019 году на вооружение будет принята первая партия российских истребителей Су-30СМ.

Об этом сообщает белорусский "Интерфакс" со ссылкой на данные Минобороны.

Отмечается, что "контракт предполагает поставку четырех первых самолетов".

По данным агентства, летом 2017 года в белорусском военном ведомстве сообщили, что Беларусь закупит у России партию истребителей Су-30СМ в целях обновления парка боевых летательных аппаратов.

Сообщается, что согласно контракту,  Беларусь планирует приобрести 12 самолетов, которые оснащены радиолокаторами с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Отмечается, что истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

В агентстве добавили, что истребитель предназначен "для завоевания господства в воздухе", блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

Темы: БеларусьРосcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Беларусь
В Беларуси ликвидировали старейшее политическое объединение, оппозиционное к Лукашенко
Гутцайт: Украина будет выступать на Олимпиаде даже при участии спортсменов РФ под нейтральным флагом
Министр обороны Китая приедет в Россию и Беларусь
Последние новости
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
Все новости...
Реклама: