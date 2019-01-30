Беларусь получит на вооружение четыре российских истребителя

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что в 2019 году на вооружение будет принята первая партия российских истребителей Су-30СМ.

Об этом сообщает белорусский "Интерфакс" со ссылкой на данные Минобороны.

Отмечается, что "контракт предполагает поставку четырех первых самолетов".

По данным агентства, летом 2017 года в белорусском военном ведомстве сообщили, что Беларусь закупит у России партию истребителей Су-30СМ в целях обновления парка боевых летательных аппаратов.

Сообщается, что согласно контракту, Беларусь планирует приобрести 12 самолетов, которые оснащены радиолокаторами с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Отмечается, что истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

В агентстве добавили, что истребитель предназначен "для завоевания господства в воздухе", блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.