Дорогие внуки: в киевских чиновников нашлись миллионные подарки от бабушек

Столичные госслужащие задекларировали миллионные подарки в виде недвижимости и наличных средств от бабушек и родителей.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші с Денисом Бігусом".

В частности, начальнику управления развития транспортной инфраструктуры КГГА Денису Суховому в июне 2018 года мать подарила квартиру в центре Киева, на улице Большой Васильковской.

Денис Суховой

Сам Суховой заверил журналистов, что подарок за почти 1,7 млн гривен получил в честь своего 33-летия.

Кроме того в 2017-м мать чиновника заняла ему 900 тыс. гривен, которые он потратил на покупку автомобиля Subaru Forester.

В том же году он получил почти 5 млн в подарок от своей 80-летней бабушки Веры Ладыгиной.

Комментируя происхождения средств, Суховой заявил, что его "семья работала много лет", а бабушка даже имела награды и медали.

В сюжете также сообщается о начальнике налоговой Деснянского района города Киева Олеге Белецком, который задекларировал более 4 млн гривен подаренных наличных осенью 2018 года.

Недвижимость Игоря Белецкого, приобретенная после люстрации

По словам Белецкого, средства ему подарил отец за четверых внуков.

Его отец якобы продал недвижимость, чтобы сделать подарок налоговику, однако, что именно продал старший Белецкий неизвестно, ведь вся недвижимость Билецких до сих пор остается в собственности семьи.

Отмечается, что Игорь Белецкий ранее 13 лет работал на госслужбе - в налоговой милиции, аппарате Верховной Рады и органах прокуратуры. Во времена Януковича он занимал должность заместителя прокурора Львовской области, а в 2014 году был уволен по закону о люстрации.

"По версии Белецкого-младшего, подаренные средства отец накопил благодаря сбережениям с 90-х годов и продажи недвижимости", - сообщили расследователи.

Экс-прокурор уже после люстрации в 2017 году приобрел два дома общей площадью 335 кв. м в поселке Дмитровке под Киевом. Совокупной стоимостью от 200 до 230 тыс. долларов.

Жена Белецкого-старшего обзавелась 180-метровым домом и тремя квартирами в 243 кв. м во Львове. В частности, одна из этих квартир сначала была предоставлена ​​прокурору в качестве служебного жилья, а затем - приватизирована.

Также начальник управления ГФС города Киева Оксана Нечепорук получила средства от продажи квартиры за 4 млн гривен в дар.

В частности, в 2015 году ее бывший муж Максим Мухин получил в подарок от своего отца-пенсионера 5,7 млн гривен и половину 150-метровой квартиры в доме бизнес-класса на Дегтяревской, 25-А. Другая половина квартиры была записана на 80-летнего отца Нечепорук Анатолия Кулешова.

В 2016 году бывший муж передарил ей свою долю апартаментов. В 2018-м Нечепорук с отцом продали эту квартиру за 4 млн гривен, и отец сразу же подарил дочери свою половину вырученных средств.

Журналисты пытались получить комментарий Нечепорук по телефону, но она сначала отправляла их в пресс-службу, а потом просто не брала трубку.