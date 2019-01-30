Обнаружен подпольный реабилитационный центр, где пытали "пациентов"

2509 просмотров
Среда, 30 января 2019, 14:39

Правоохранители пресекли деятельность подпольного реабилитационного центра и освободили 25 человек, которых удерживали там против их воли.

Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что прокуроры утвердили подозрение 35-летнему мужчине в незаконном лишении свободы и истязании более двух лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками доставлял людей в центр против их воли. "Пациентов" удерживали силой и угрозами. У пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь.

Людей закрывали в съемном частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. В случае неповиновения или попытки побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или холодном помещении и т.п.

Всего правоохранители освободили из "плена" 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень).

Подозреваемого задержали 29 января, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Харьковская область криминал


powered by lun.ua
По теме
Микроавтобус столкнулся с легковушкой на Харьковщине – 4 погибших 14 января 2019, 10:56
Полиция закрыла дело активиста из Харьковщины, которого нашли повешенным 30 декабря 2018, 14:04
Экс-СБУшник пытался взорвать железную дорогу в Харьковской области 18 декабря 2018, 15:16
Все новости
Главные новости
Украинская компания впервые экспортировала газ в Европу
Госбюджет 2018 года свели "в минус" на 60 миллиардов
Киев готовит экстрадицию задержанного в РФ украинского кикбоксера
Кабмин уменьшил норму потребления газа, чтобы не было завышенных платежек
Все новости
Опыт

Как это – провести восемь лет на Антарктиде

улыбнитесь!

Как развлекаются врачи

психология

Как разрешать конфликты и сотрудничать ради детей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів