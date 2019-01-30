В Польше лавиной накрыло 6 человек, есть пострадавшие

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Среда, 30 января 2019, 15:19

В польских Татрах в результате схода лавины пострадали четыре человека.

Об этом сообщает RMFFM.

В районе схода лавины находились шесть человек. Снежная масса полностью снесла четырех из них.

Спасатели нашли лыжников. Трое из них – в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшего, который дольше всех находился под снегом, с помощью вертолета доставили в больницу Кракова.

В настоящее время в польских Татрах объявлен второй уровень лавинной опасности.

Польские спасатели пока обследуют склоны, чтобы убедиться в отсутствии под снегом других людей.

Европейская правда

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Темы: Польша чрезвычайное происшествие


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