Чиновницы из Бучи с зарплатой 15 тысяч полетели отдыхать на Мальдивы – СМИ

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Среда, 30 января 2019, 17:35

Начальница финансового управления Бучанского горсовета Татьяна Симон и заведующая отделом пресс-службы Виктория Ляховец полетели на Мальдивы праздновать день рождения. Где чиновницы взяли средства на элитный отдых, пока не известно.

Об этом 30 января сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

В частности, 50-летняя Ляховец похвасталась фотографиями из дорогого отдыха в Facebook.

 
Виктория Ляховец
ФОТО: FB

В соцсети именинница отметила своей локацией пятизвездочный отель "COCOON Maldives".

Активисты отмечают, что неделя отдыха одного человека в этом отеле стоит более 3 тысяч долларов, то есть почти 90 тысяч гривен.

 

Судя по фотографиям, на отдых Ляховец, Симон, Наталья Шипко и Елена Кравченко отправились 24 января.

Согласно декларации Ляховец, ее заработная плата за 2017 год составила 175,7 тысяч гривен. В декларации она отметила мужа и сына, который работает в газете "Бучанские новости". Их суммарный годовой доход не превышал 100 тысяч грн, а других сбережений семья Ляховець не указывала.

Симон в своей декларации указала годовой доход около 180 тысяч грн. Также она задекларировала подарок в неденежной форме стоимостью 73,5 тысяч грн. Других сбережений Симон не указывала.

Активисты утверждают, что, таким образом, заработная плата чиновниц за месяц составляла около 15 тысяч гривен.

 
ФОТО: FB Ляховец

ЧЕСНО поинтересовались у работниц горсовета, за чей счет они отдыхают, но пока ответа не получили.

Отмечается, что мэр Бучи Анатолий Федорук, которого судят за хищение госимущества, заверил, что готов провести внутреннее расследование и подтвердил, что работницы находятся в отпуске.

 

"Пришлите, пожалуйста, обращение, и мы обязательно проведем внутреннее расследование, аудит, даже отрекомендуем, чтобы рассмотрели на морально-этической комиссии наших чиновников или сотрудников Бучанского городского совета", - сказал мэр Бучи.

По его словам, он не следит за личной жизнью подчиненных.

Украинская правда

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Темы: Киев Киевская область власть местная власть


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