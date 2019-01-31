В США пришли аномальные морозы, есть погибшие
В Соединенных Штатах Америки метеорологи предупредили об аномальных морозах: в некоторых районах страны температура может опуститься до -53 градусов.
Сообщается о семи погибших.
ЗМІ повідомляють, що сім людей загинуло від аномальних морозів на Середньому Заході США. Ось, як уражені американці загалом пережили перший день Арктичного циклону pic.twitter.com/U1FWY3NzSp— Голоc Амepики (@chastime) January 31, 2019
Причиной сильного похолодания стал морозный воздух, пришедший с Северного полюса, передает "Радио Свобода".
Холодніше, ніж в Антарктиді, на Алясці і в Сибіру. Сьогодні на Середньому Заході США температура повітря, з урахуванням вітру, опустилась подекуди до мінус 55°C. pic.twitter.com/ddLKVOjMv1— Голоc Амepики (@chastime) January 31, 2019
В штатах, которые столкнутся с арктическим холодом, проживает более 55 миллионов человек. Жилье большинства из них не приспособлено для проживания в таких погодных условиях.
Чрезвычайное положение введено в штатах Среднего Запада – Висконсине, Мичигане и Иллинойсе, а также в южных штатах – Алабаме и Миссисипи. Там также ожидаются сильные снегопады.
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A brisk -50F on Lake Michigan this morning. #polarvortex #Kenosha #Wisconsin #Fuji #fujixt3
В центре арктического циклона оказался город Чикаго. При температуре -20 градусов воздух ощущается на -50.
У Чикаго температура впала нижче -20°C, але з урахуванням поривів вітру відчувалася як -50°C. «Голос Америки» поспілкувався з українцями, що мешкають у Чикаго, щоб дізнатися, який настрій панує серед населення pic.twitter.com/vFrtfLMPOR— Голоc Амepики (@chastime) January 30, 2019
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