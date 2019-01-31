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В США пришли аномальные морозы, есть погибшие

Четверг, 31 января 2019, 07:59
В США пришли аномальные морозы, есть погибшие
UGC

В Соединенных Штатах Америки метеорологи предупредили об аномальных морозах: в некоторых районах страны температура может опуститься до -53 градусов.

Сообщается о семи погибших.

Причиной сильного похолодания стал морозный воздух, пришедший с Северного полюса, передает "Радио Свобода".

В штатах, которые столкнутся с арктическим холодом, проживает более 55 миллионов человек. Жилье большинства из них не приспособлено для проживания в таких погодных условиях.

Чрезвычайное положение введено в штатах Среднего Запада – Висконсине, Мичигане и Иллинойсе, а также в южных штатах – Алабаме и Миссисипи. Там также ожидаются сильные снегопады.

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A brisk -50F on Lake Michigan this morning. #polarvortex #Kenosha #Wisconsin #Fuji #fujixt3

A post shared by Dylan Buell (@dylanbuell) on Jan 30, 2019 at 7:51am PST

В центре арктического циклона оказался город Чикаго. При температуре -20 градусов воздух ощущается на -50.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАпогода
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