В США пришли аномальные морозы, есть погибшие

В Соединенных Штатах Америки метеорологи предупредили об аномальных морозах: в некоторых районах страны температура может опуститься до -53 градусов.

Сообщается о семи погибших.

ЗМІ повідомляють, що сім людей загинуло від аномальних морозів на Середньому Заході США. Ось, як уражені американці загалом пережили перший день Арктичного циклону pic.twitter.com/U1FWY3NzSp — Голоc Амepики (@chastime) January 31, 2019

Причиной сильного похолодания стал морозный воздух, пришедший с Северного полюса, передает "Радио Свобода".

Холодніше, ніж в Антарктиді, на Алясці і в Сибіру. Сьогодні на Середньому Заході США температура повітря, з урахуванням вітру, опустилась подекуди до мінус 55°C. pic.twitter.com/ddLKVOjMv1 — Голоc Амepики (@chastime) January 31, 2019

В штатах, которые столкнутся с арктическим холодом, проживает более 55 миллионов человек. Жилье большинства из них не приспособлено для проживания в таких погодных условиях.

Чрезвычайное положение введено в штатах Среднего Запада – Висконсине, Мичигане и Иллинойсе, а также в южных штатах – Алабаме и Миссисипи. Там также ожидаются сильные снегопады.

В центре арктического циклона оказался город Чикаго. При температуре -20 градусов воздух ощущается на -50.