Фиктивные аварии и списанный газ: СБУ вскрыла схему руководства "Запорожгаза"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, через который руководство ОАО "Запорожгаз" нанесло государству многомиллионные убытки.

Это произошло в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в нефтегазовой сфере, информирует СБУ.

Оперативники установили, что менеджмент "Запорожгаза", блокирующим пакетом акций которого владеет НАК "Нафтогаз Украины", "искусственно списывал потребленный природный газ как производственно-технологические издержки и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий".

По заключению профильных экспертов только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более 26 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали, что противоправные действия должностных лиц привели к необходимости покрытия искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

"Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях общества правоохранители изъяли, в частности, поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведение аферы", – заявляет СБУ.

В рамках открытого уголовного производства главе правления ПАО "Запорожгаз" объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Он отстранен от должности.

Досудебное следствие продолжается.