Популярность всех мировых лидеров беспрецедентно упала

Американский институт Гэллапа, занимающийся исследованиями общественного мнения, опубликовал ежегодный рейтинг мировых лидеров, который показал: впервые популярность всех значительных лидеров в мире снизились.

Как сообщает Deutsche Welle, опрос был проведен в 45 странах мира в период с октября 2018 по январь 2019 года и охватил почти 47 тысяч респондентов.

Президент Gallup International Канчо Стойчев отметил, что это первый раз, когда институт фиксирует падение рейтингов всех значительных политических лидеров мира.

"Такого раньше никогда не случалось. Обычно популярность некоторых лидеров растет, других - по разным причинам падает, но теперь по сравнению с прошлыми годами все рейтинги снизились - это действительно беспрецедентно. Что-то происходит в мире... Мир, в котором мы живем, находится в переходном периоде", - пояснил Стойчев.

Он отметил, что одним из объяснений такой тенденции могут стать многочисленные конфронтации на международной арене, которые отразились на рейтинге политиков. "На мой взгляд, большая часть проблемы заключается в неспособности справиться с проблемами, стоящими сегодня перед миром", - сказал Стойчев.

Список популярности мировых лидеров возглавила Ангела Меркель, которая вытеснила с первого места Эммануэля Макрона. Опрос показал, что она более популярна в Африке и странах Европы, не входящих в ЕС, и в Канаде, а не дома, в Евросоюзе.

Стойчев говорит, что это отражает внутренние проблемы Европейского Союза, где в прошлом году возросло напряжение не только со странами Вышеградской четверки, но и Италией.

Президент США Дональд Трамп традиционно оказался в конце списка. Примечательно, что его популярность в России последовательно падает. Около 70% россиян относятся к нему отрицательно. То же самое происходит с мнением американцев о российском президенте Путине: 70% американцев относятся к нему отрицательно.

Европейская правда